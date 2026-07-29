ROUNDUP: UBS steigert Gewinn überraschend stark - Aktie legt zu

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat den Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Der Konzerngewinn erreichte 2,8 Milliarden US-Dollar und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Institut am Mittwoch in Zürich mitteilte. Dabei fiel allerdings ein positiver Steuereffekt aus dem Vorjahreszeitraum weg. Vor Steuern sprang der Gewinn sogar um 64 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar nach oben. Angesichts der Unsicherheit rund um schärfere Kapitalanforderungen ist das Management mit seinem Zeitplan für weitere Aktienrückkäufe jedoch zurückhaltend.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die UBS-Aktie gewann in Zürich bis zur Mittagszeit gut drei Prozent und war damit Spitzenreiter im Schweizer Leitindex SMI . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier um gut 18 Prozent zugelegt.

Mit den Zahlen aus dem zweiten Quartal übertraf die größte Schweizer Bank wieder einmal die Markterwartungen. Im Kerngeschäft - der globalen Vermögensverwaltung - sammelte sie unter dem Strich weitere Milliarden von Kunden ein: Der Nettoneugeldzufluss belief sich in diesem Bereich auf 35,5 Milliarden Dollar.

Die Erträge legten konzernweit im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar zu. Zugleich legte die UBS mit 121 Millionen Dollar noch weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als ein Jahr zuvor.

Weitere Fortschritte gelangen der Bank bei der Integration der vor drei Jahren übernommenen einstigen Rivalin Credit Suisse. Der Abschluss zum Jahresende sei "auf gutem Weg", schrieb die UBS dazu. Mehr als 90 Prozent der alten Anwendungen der Credit Suisse würden nicht mehr genutzt, und rund 70 Prozent seien bereits vollständig außer Betrieb.

Zudem will die UBS ein neues Aktienrückkaufprogramm starten. Dabei geht es um Rückkäufe über bis zu drei Milliarden Dollar bis Mitte 2027, davon mindestens eine Milliarde in den nächsten drei Monaten./stw/ys/uh/AWP/jha/