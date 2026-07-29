Elektrotechnikkonzern
Schneider Electric vor möglichem Übernahmeangebot für Shelly Group
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: nmann77
Der Elektrotechnikkonzern Schneider Electric hat Interesse am Technologieunternehmen Shelly Group. Es liefen vorläufige Gespräche mit Schneider Electric über ein mögliches Kaufangebot, teilte Shelly am Mittwoch mit. Gewissheit, ob eine Offerte erfolgen werde, gebe es aber nicht.
Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Laut der Agentur steht ein Preis je Shelly-Aktie von rund 70 Euro im Raum, womit das Unternehmen mit rund 1,3 Milliarden Euro bewertet würde.
Der Shelly-Aktienkurs war auf den Bloomberg-Bericht hin stark gestiegen. Zuletzt kosteten die im Nebenwerteindex SDax notierten Papiere 66 Euro und damit knapp 14 Prozent mehr als am Vortag.
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