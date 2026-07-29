Rechenzentrums-Aktie

Seagate: Wieso ich den Speicher-Rücksetzer kaufe

onvista · Uhr

Seagate profitiert weiter vom Speicherbedarf der KI-Rechenzentren. Umsatz und Gewinn liegen klar über den Erwartungen, die Profitabilität erreicht Rekordniveau. Die Aktie steckt in einer Konsolidierung. Kurse knapp über 700 Dollar bieten aus meiner Sicht eine gute Einstiegszone.

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Was bewegt die Aktie?

Seagate liefert sehr starke Zahlen. Der Umsatz liegt rund 140 Millionen Dollar über den Erwartungen, der Gewinn je Aktie mehr als 60 Cent. Die Wachstumsraten bleiben hoch und sollen sich in den kommenden Quartalen weiter verstärken.

Der wichtigste Treiber ist der Cloud-Rechenzentrumsbereich. Der Bedarf an Massenspeichern steigt, weil KI-Anwendungen immer größere Datenmengen erzeugen und verarbeiten. Dadurch wächst die Nachfrage nach Speicherkapazität strukturell.

Seagate erreicht eine Rekordprofitabilität. Der freie Cashflow steigt im Geschäftsjahr auf mehr als drei Milliarden Dollar. Höhere Volumina verbessern die Margen zusätzlich.

Auch die Bilanz wird stärker. Das Unternehmen reduziert die Schulden im Quartal um mehr als 300 Millionen Dollar und im Gesamtjahr um 1,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig liegen noch 1,7 Milliarden Dollar Cash in der Bilanz.

Bewertung

Das aktuelle Kurs/Gewinn-Verhältnis wirkt mit rund 60 hoch. Für das nächste Jahr sinkt es aber auf etwa 29 und für das Jahr danach auf rund 18. Auf Sicht der nächsten zwölf Monate liegt es bei etwa 22.

Bei den erwarteten Gewinnwachstumsraten ist das eher günstig als teuer.

Martins Einschätzung

Seagate ist im Speicherbereich ein klarer Favorit. Die Aktie reagiert kurzfristig nervös auf die breite Schwäche im Sektor, doch das Wachstum ist intakt. Rücksetzer knapp über 700 Dollar eignen sich für neue Positionen. Mittelfristig bleibt ein Anstieg in Richtung 1.000 Dollar möglich.

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