Aktie bricht ein

SK Hynix verfehlt Erwartungen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Chipproduzent SK Hynix hat im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) erneut Rekordgewinne eingefahren. Da das Unternehmen die Erwartungen der Experten verfehlte und zudem deutlich höhere Investitionen ankündigte, brach die seit Wochen unter Druck stehen

In seinem Bericht über das zweite Quartal meldete das Techunternehmen einen Betriebsgewinn von 60,6 Billionen Won (umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro) für die Monate April bis Juni - so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung von 557 Prozent. Damit setzt das Unternehmen seinen seit Jahren nahezu ununterbrochenen Wachstumskurs fort.

Die treibende Kraft hinter diesem rasanten Wachstum ist die enorme Nachfrage nach hochmodernen Speicherchips, die für KI-Anwendungen benötigt werden. SK Hynix zählt hier zu den Weltmarktführern. Zu den wichtigsten Kunden des Konzerns zählt der US-Techkonzern Nvidia .

Der Kurs der SK-Hynix-Aktie sackte nach den Zahlen um fast ein Fünftel ab und baute damit das Minus der vergangenen Wochen aus. Seit dem im Juni erreichten Rekordhoch ging der Kurs inzwischen um knapp 60 Prozent zurück./DP/zb

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