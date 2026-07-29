Söder gratuliert Frei - und mahnt zu mehr Tempo in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Wahl des neuen Unionsfraktionsvorsitzenden Thorsten Frei mahnt CSU-Chef Markus Söder zu mehr Tempo bei den Reformen der schwarz-roten Koalition. Die Bundesregierung arbeite schneller als andere zuvor, aber "es reicht noch nicht angesichts der Herausforderungen", sagte der bayerische Ministerpräsident in Berlin.

Noch habe auch nicht jeder gemerkt, "was wir alles Gute tun", fügte er hinzu. Deshalb schlage sich die Regierungsarbeit noch nicht in den Umfragen nieder. "Wie ist jetzt die Situation bei Wahlen? Die treibt uns alle um, die treibt jeden Abgeordneten um." Jetzt gehe es für Frei als Fraktionschef los, sagte Söder: "Das schöne Leben im Kanzleramt ist vorbei, jetzt beginnt die Kärrnerarbeit in der Fraktion."

Frei war mit einem Ergebnis von 91,9 Prozent zum Nachfolger von Jens Spahn an die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag gewählt worden. Spahn war im Zuge der Leihmutter-Affäre zurückgetreten. Im September sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin./vsr/DP/jha