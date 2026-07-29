SPD-Fraktionschef erwartet nach Frei-Wahl Beruhigung der Lage bei der CDU

Berlin, 29. ⁠Jul (Reuters) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch erwartet, dass sich die Lage beim Koalitionspartner CDU nach der Wahl von Thorsten Frei zum CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden wieder beruhigen wird. Das Vorgehen von Kanzler Friedrich ‌Merz bei den Personalumbildungen in Kabinett, Fraktion und Partei habe der schwarz-roten Koalition nicht geschadet, sagte Miersch ⁠den TV-Sendern ⁠RTL/ntv am Mittwoch. "Der Kanzler selbst hat ja gesagt, dass er sich das anders gewünscht hätte", fügte er hinzu. "Insofern gehe ich jetzt aber davon aus, dass mit dem heutigen Tage dann auch wirklich wieder Ruhe einkehrt ‌und wir wirklich zur wichtigen Arbeit ‌zurückkehren müssen."

Die Unionsfraktion wird am Nachmittag den bisherigen Kanzleramtschef Frei zum Nachfolger des zurückgetretenen Jens Spahn wählen. Die Personalentscheidungen ⁠von Merz hatten teilweise heftige Kritik in der CDU ‌ausgelöst. Miersch verwies auf die ⁠Reformagenda der Regierung. "Da müssen wir jetzt rangehen", sagte er. Dies gelte sowohl für das Kabinett als auch für die Fraktionen, die im September ihre Beratungen wieder ‌aufnehmen werden. "Das, was wir ⁠vorher abgesteckt haben, das werden ⁠wir jetzt auch politisch umsetzen", sagte er in Anspielung etwa auf die Renten- und Pflegeversicherungsreform.

Der SPD-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass er mit Frei gut zusammenarbeiten werde. "Ich kenne ihn ja jetzt auch aus dem Koalitionsausschuss und ich gehe davon aus, dass wir auch diese gute Zusammenarbeit fortsetzen können."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)