Spritpreis gibt nach

Mobilitätskosten

München (dpa) - Die Spritpreise haben zuletzt nachgegeben. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter Super E10 2,139 Euro und damit 1,8 Cent weniger als am Sonntag, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Diesel verbilligte sich um 2 Cent auf 2,19 Euro.

Treiber dürfte unter anderem der Rückgang des Rohölpreises sein, der am Dienstag deutlich unter den Ständen von Ende vergangener Woche lag. Aktuell zieht er allerdings wieder an. Am Mittwochvormittag ergab sich daraus ein gemischtes Bild: Während Super E10 um 11.00 Uhr minimal billiger war als zur selben Zeit am Dienstag, war Diesel minimal teurer.

Der ADAC hält die aktuellen Kraftstoffpreise nach wie vor für «deutlich zu hoch». Im Vergleich zum letzten Tag vor Ausbruch des Iran-Kriegs ist E10 derzeit gut 36 Cent pro Liter teurer, Diesel um gut 44 Cent.