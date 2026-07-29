Steinmeier ernennt neue Kabinettsmitglieder
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die neuen Minister in den Ressorts Verkehr und Gesundheit sowie im Kanzleramt ernannt. Er überreichte in Berlin die entsprechenden Urkunden an die CDU-Politiker Steffen Bilger, Carsten Linnemann und Nina Warken. Ihr hatte er zuvor die Entlassungsurkunde als Gesundheitsministerin ausgehändigt./sk/DP/mis
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