Stromausfall trifft Tausende Haushalte in Lauchringen

dpa-AFX · Uhr
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LAUCHRINGEN (dpa-AFX) - In der Gemeinde Lauchringen an der deutsch-schweizerischen Grenze haben Tausende Haushalte seit Stunden mit einem Stromausfall zu kämpfen. Nach groben Schätzungen seien zeitweise ungefähr 6.000 Haushalte betroffen gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht. Mittlerweile gebe es in vielen Bereichen wieder Elektrizität. Bis alle Haushalte in dem Ort im Landkreis Waldshut wieder mit Strom versorgt seien, könne es aber noch bis in die Morgenstunden dauern

Am Dienstagabend, kurz vor 18:00 Uhr, sei der Strom plötzlich weg gewesen, sagte der Sprecher. Man gehe davon aus, dass ein technischer Defekt der Auslöser für den Stromausfall war. In einem Trafohaus habe es geraucht. Die genaue Ursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Über die Warnapp NINA und über den Instagram-Kanal der Gemeinde wurde die Bevölkerung über die Ausfälle informiert. Zudem wurde ein Notfalltreffpunkt eingerichtet, wo Anwohner auch ihre Smartphones aufladen konnten./wum/DP/zb

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