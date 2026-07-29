TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26 06:00 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen 06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall) 06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen 07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan 07:30 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall) 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz 07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen 12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen 13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen 17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen 17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call) 18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:00 USA: Starbucks, Q3-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: ACS, Halbjahreszahlen ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen KOR: SK Hynix, Q2-Zahlen USA: Fortinet, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig) 08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025 08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/26 11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh) SONSTIGE TERMINE 13:15 DEU: Uniper und Western LNG unterzeichnen Liefervertrag für kanadisches LNG mit Chief Executive Officer von Uniper, Michael Lewis und Chief Executive Officer von Western LNG, Davis Thames und Anwesenheit von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche DEU: Finanzierungsvermittler Interhyp stellt neue IW-Studie zur Leistbarkeit von Immobilien vor Online-Pk mit IW-Immobilienfachmann Michael Voigtländer und Interhyp-Vorstandschef Jörg Utecht IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi