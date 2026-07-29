Trading-Chance GBP/USD: 61% Trefferquote

Das Britische Pfund behauptet trotz des veränderten wirtschaftlichen und politischen Umfelds nach dem EU-Austritt eine zentrale Stellung im globalen Finanzsystem. Gemessen am täglichen Handelsvolumen am weltweiten Devisenmarkt rangiert die britische Währung stabil an vierter Stelle. Laut den Erhebungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ist das Zahlungsmittel an rund 12 bis 13 Prozent aller globalen FX-Transaktionen beteiligt. Bei dieser Betrachtung ist zu beachten, dass die Summe aller Währungsanteile 200 Prozent ergibt, da an jedem Devisengeschäft zwei Einheiten beteiligt sind. Neben der hohen Handelsaktivität dient Sterling weltweit als fünftwichtigste Reservewährung, wobei internationale Zentralbanken etwa 4,5 bis 5 Prozent ihrer Währungsreserven in entsprechenden Vermögenswerten halten. Darüber hinaus nimmt London als weltweit führender Handelsplatz für Devisen und außerbörsliche Derivate eine herausragende Stellung ein, was die verankerte Rolle der heimischen Valuta in der globalen Liquiditätsarchitektur unterstreicht.

Stellt man die weltweiten Devisenmärkte den Aktienmärkten gegenüber, wird die schiere Dominanz des Devisenhandels in Bezug auf Liquidität und Handelsaktivität deutlich. Während der weltweite Devisenmarkt mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von deutlich über 7,5 Billionen US-Dollar der mit Abstand größte und liquideste Finanzmarkt der Erde ist, liegt das tägliche Handelsvolumen aller weltweiten Aktienbörsen zusammengezählt meist nur im Bereich von 200 bis 500 Milliarden US-Dollar. Die Devisenmärkte setzen somit an einem einzigen Handelstag ein Mehrfaches des Volumens um, das im weltweiten Aktienhandel verzeichnet wird. Betrachtet man jedoch die Gesamtkapitalisierung – also den Marktwert aller börsennotierten Unternehmen weltweit, der sich auf über 100 Billionen US-Dollar beläuft –, so zeigt sich, dass Aktien als langfristiges Speichermedium für Unternehmenskapital dienen, während der Devisenmarkt primär als hochfrequenter, rund um die Uhr laufender Handels- und Absicherungsmechanismus für Staaten, Banken und internationale Konzerne fungiert.

Einflüsse auf das Britische Pfund und saisonale Schwäche

Das Britische Pfund unterliegt als eine der führenden Reserve- und Handelswährungen einem Geflecht aus Makroökonomie, Geldpolitik und Kapitalströmen, wobei die Zinsentscheidungen der Bank of England den dominanten Hebel darstellen. Erwartungen an künftige Leitzinsänderungen, getrieben von Inflationsraten und Lohnentwicklung, verändern die Zinsdifferenz gegenüber anderen großen Währungsräumen wie den USA oder der Eurozone und bestimmen somit die Attraktivität von Anlagen in der Währung. Neben den geldpolitischen Signalen spielen das tatsächliche Wirtschaftswachstum, das Konsumverhalten sowie das globale Risikoumfeld eine entscheidende Rolle, da Sterling in Phasen internationaler Marktunsicherheit historisch eher zu Schwäche neigt.

Ein weiterer fundamentaler Pfeiler ist das chronische Leistungsbilanzdefizit des Vereinigten Königreichs. Da das Land mehr Güter und Dienstleistungen importiert als exportiert, ist es dauerhaft auf den Zufluss von ausländischem Kapital angewiesen, um diese Bilanz auszugleichen. Dadurch hängt der Wert des Zahlungsmittels stark vom Vertrauen internationaler Investoren in die britische Finanz- und Fiskalpolitik ab. Ankündigungen zum Staatshaushalt, politische Stabilität oder Veränderungen bei den Auslandsinvestitionen können folglich unmittelbare und heftige Wechselkursschwankungen auslösen.

Ein wiederkehrendes Muster bildet die ausgeprägte saisonale Schwächephase, die statistisch recht verlässlich ab der ersten Augustwoche beginnt und sich oft bis in die zweite Oktoberwoche hinein zieht. Der Haupttreiber hinter diesem Phänomen liegt im Corporate-Finance-Bereich und dem britischen Dividendenkalender. Im Spätsommer gehen zahlreiche im FTSE 100 gelistete Großkonzerne ex-Dividende und schütten beträchtliche Zwischengewinne aus. Da viele dieser multinationalen Unternehmen ihre Einnahmen weltweit in US-Dollar generieren oder viele Großaktionäre im Ausland sitzen, lösen diese Auszahlungen massive Kapitalabflüsse und Verkäufe der heimischen Valuta aus. Verstärkt wird dieser Druck durch das typisch niedrige Handelsvolumen der Sommermonate, da dünne Märkte Währungsverkäufe noch stärker ausschlagen lassen. Erst wenn die Dividendenwelle im Oktober abebbt und institutionelle Händler an die Märkte zurückkehren, stabilisiert sich der Wechselkurs in der Regel wieder.

Unser saisonales Short-Setup 2.8. bis 9.10.

Unser saisonales Trading-Setup weist eine Trefferquote von 61,54 Prozent auf. Wichtiger als die Trefferquote ist jedoch die Auszahlungsquote, sprich der durchschnittliche Gewinn pro Trade. Dieser liegt im Schnitt bei 1567 US-Dollar pro Trade, wenn man einen Futures-Kontrakt als Handelseinheit zugrunde legt. Für Sie einfacher zu verstehen: das entspricht zweieinhalb Cent im Pfundkurs (also zum Beispiel von 1,36 runter auf 1,335 wären zweieinhalb Cent). Das Verhältnis des kumulierten Netto-Gewinns (40.758 USD)in Relation zum Maximalen Draw Down (8158 USD) entspricht Faktor fünf und ist damit als stabil und handelbar einzustufen.

Der Profit-Factor von 3,28 zeigt die Rentabilität der Strategie. Diese Kennzahl setzt alle Gewinner kumuliert ins Verhältnis zu den kumulierten Verlusten. Ab einem Profit Factor von 1,4 gelten Strategien als handelbar, ab 1,8 als lukrativ. Alles jenseits von 2,2 ist stark.

Gemäß Regelwerk ist die Position am 2.8. zum Handelsbeginn zu eröffnen und am 9. Oktober zum Handelsende zu schließen. Wenn, wie in diesem Jahr, ein Datum auf ein Wochenende fällt, wird die Aktion zur gleichen Uhrzeit am unmittelbar folgenden, tatsächlichen Handelstag durchgeführt. Auf Deutsch: in diesem Fall wird am 3.8. zum Handelsbeginn der Trade eingegangen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein klarer statistischer Vorteil, den wir von RealMoneyTrader.com in unserem Handel alljährlich systematisch ausspielen. Eine moderate Einsatzhöhe und massenhaft Wiederholungen sind für das Ausspielen statistischer Vorteile elementar. Wer solche Setups nur einmal probeweise handelt, für den ist es ein Münzwurf. Um weg vom Münzwurf zu kommen, müssen wir den „Edge“ über viele Jahre konsequent ausspielen. Wir haben ein geeignetes Produkt für diese Trading-Gelegenheit ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,4114 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 1,33 Dollar entspricht das einem Hebel von 15,85. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN13YC.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,36-1,38 USD

Unterstützungen: 1,30-1,32 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN UN13YC ISIN DE000UN13YC5 Basispreis 1,4114 USD K.O.-Schwelle 1,4114 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 15,85 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.