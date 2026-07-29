Dubai/Kairo, 29. ⁠Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran nach Angriffen auf US-Truppen in der Nahost-Region mit massiver Gewalt gedroht. "Wir werden sie hart treffen", sagte Trump laut dem Sender Fox News am Mittwoch. "Wir werden ‌ihnen die verdammte Scheiße aus dem Leib prügeln", zitierte der Sender den Präsidenten weiter. ("We're going to beat the fucking shit out ⁠of them.") ⁠Die USA und Saudi-Arabien hatten gemeinsam Milizen im Irak bombardiert, die vom Iran unterstützt werden. Dabei wurden nach Angaben der irakischen Volksmobilmachungskräfte mindestens 20 Kämpfer getötet und 32 weitere verletzt. Der Zeitung "Hamschahri" zufolge wurden auch vier iranische Militärberater der Revolutionsgarde getötet. ‌Die Regierungen in Washington und Riad ‌teilten mit, die Luftschläge seien eine Reaktion auf Drohnenangriffe auf saudiarabische Ölanlagen, die vom Irak aus verübt worden seien.

Die Führung in Teheran hatte ⁠am späten Dienstagabend bestätigt, US-Stützpunkte in Jordanien sowie Schiffe in der ‌Straße von Hormus beschossen zu ⁠haben. Die Eskalation des Konflikts trieb die Ölpreise in die Höhe: Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg um mehr als sieben Prozent auf über 90 Dollar je ‌Barrel. Trump hatte eine Welle ⁠von Luftschlägen am Wochenende nach 13 ⁠Tagen überraschend ausgesetzt. Die jüngsten Entwicklungen beenden eine kurze Phase der Entspannung, nachdem die USA und der Iran im Juni eine Übergangsvereinbarung zur Beilegung des Konflikts getroffen hatten. Diese war jedoch an einem Streit um die Kontrolle der Straße von Hormus gescheitert, der weltweit wichtigsten Schifffahrtsroute für Energieexporte.

(Bericht von Parisa Hafezi, Jana Choukeir und Ahmed TolbaBearbeitet von Scot W. ⁠Stevenson, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)