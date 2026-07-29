US-Anleger nervös - Tech-Zahlen und Fed im Blick

Frankfurt, 29. ⁠Jul (Reuters) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank und den Bilanzen wichtiger Technologiefirmen zeigen sich die US-Anleger nervös. Auf die Stimmung am Mittwoch drückten zugleich erneut steigende Ölpreise. Der Dow-Jones-Index der US-Standardwerte notierte zur ‌Eröffnung fast ein Prozent tiefer bei 52.322 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab leicht nach und lag bei 7415 ⁠Zählern. Der ⁠Index der Technologiebörse Nasdaq verlor knapp ein halbes Prozent auf 24.802 Stellen.

Unter Druck standen insbesondere die Technologiewerte, nachdem der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix mit seinen Quartalsergebnissen die hohen Erwartungen der Anleger verfehlt hatte. "Der Druck verlagert sich von den Ausgabenplänen auf ‌die Kapitalrendite", sagte Gina Martin Adams, Chefstrategin ‌beim Vermögensverwalter HB. "Die Anleger wollen Beweise dafür, dass die KI-Investitionen inzwischen Einnahmen erzielen." Nun warten Börsianer auf die Geschäftszahlen von Microsoft und ⁠Meta nach US-Börsenschluss.

Im Fokus steht auch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ‌um 20.00 Uhr (MESZ). Trotz anhaltender ⁠Inflationssorgen dürften die Währungshüter noch in Warteposition bleiben. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat sich mit Signalen zum Zinskurs bewusst zurückgehalten, was die Einschätzung erschwert.

Gefragt bei den Einzelwerten ‌waren unter anderem die Aktien ⁠des Medizintechnik-Konzerns GE Healthcare, die ⁠um fast zehn Prozent zulegten. GE Healthcare erzielte im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage und der Rückerstattung von Zöllen einen überraschend hohen Gewinn.

Nach oben ging es auch für Ford. Der Autobauer hat dank einer robusten Preisgestaltung und Verbesserungen im Kerngeschäft zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Gewinnprognose angehoben. Die Aktien kletterten daraufhin um 4,5 Prozent.

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)