US-Notenbank lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Die Zinsspanne verharrt bei 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Damit bleibt der Leitzins in den USA seit dem vergangenen Dezember unverändert./jsl/jkr/he

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