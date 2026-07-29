US-Notenbank lässt Zinssatz erneut unverändert
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Washington (dpa) - Die US-Notenbank lässt den Leitzins unverändert. Die Zinsspanne bleibt damit bei 3,5 bis 3,75 Prozent, wie der Zentralbankrat der Federal Reserve (Fed) in Washington mitteilte.
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