USA verbieten Import neuer chinesischer Roboter und Wechselrichter

Washington, 28. ⁠Jul (Reuters) - Die US-Regierung hat ein Einfuhrverbot für neue humanoide und vierbeinige Roboter sowie vernetzte Wechselrichter aus China verhängt. Die US-Kommunikationsaufsicht FCC teilte am Dienstag mit, die Maßnahme solle die heimische Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) vor nationalen Sicherheitsrisiken wie Datendiebstahl und ‌Cyberangriffen schützen. Zudem solle die Produktion von Schlüsseltechnologien in die USA zurückgeholt werden. Die betroffenen Geräte könnten Schwachstellen in der Lieferkette verursachen, die die wirtschaftliche ⁠und nationale ⁠Sicherheit der USA gefährden, hieß es in der Erklärung der Behörde. Die Regelung trat mit ihrer Veröffentlichung in Kraft und gilt für Modelle, die noch nicht auf dem Markt sind. Die chinesische Botschaft in Washington reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Humanoide Roboter, die mit KI-gesteuerten Systemen ausgestattet sind, ‌stehen Experten zufolge vor einer breiten Einführung in ‌der Industrie und bei Verbrauchern. Das Verbot dürfte insbesondere den chinesischen Hersteller Unitree treffen, der laut dem Marktforscher Counterpoint Research knapp ein Fünftel des Weltmarktes beherrscht. Das Unternehmen, ⁠das kürzlich eine Partnerschaft mit dem US-Chipkonzern Nvidia eingegangen ist, wurde unlängst vom ‌US-Verteidigungsministerium auf eine Liste mutmaßlich vom chinesischen ⁠Militär unterstützter Firmen gesetzt. Bei Wechselrichtern, die für die Anbindung von erneuerbaren Energien und Rechenzentren an das Stromnetz unerlässlich sind, ist China der weltweit größte Produzent. Führend sind hier Unternehmen wie Sungrow Power Supply ‌und Huawei.

Die US-Behörden wollen mit dem ⁠Schritt eine ähnliche Abhängigkeit wie bei ⁠Seltenen Erden vermeiden, die Peking in der Vergangenheit als geopolitisches Druckmittel eingesetzt hat. Zudem warnen Sicherheitsexperten vor Spionage und Sabotage. Roboter könnten Daten sammeln, um Amerikaner zu überwachen, oder aus der Ferne gekapert werden, erklärte die FCC. Bei Wechselrichtern befürchtet die Regierung Hackerangriffe auf die kritische Infrastruktur, ähnlich der 2023 aufgedeckten Kampagne "Volt Typhoon". Insidern zufolge dürfte die FCC viele nicht-chinesische Zulieferer von den Beschränkungen ausnehmen. Weder Unitree, Sungrow noch Huawei waren zunächst für ⁠eine Stellungnahme zu erreichen.

(Bericht von Alexandra AlperBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)