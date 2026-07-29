WDH/AKTIE IM FOKUS: Krones-Zahlen stützen jüngste Erholung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Krones kommen die Zahlen und die Bestätigung der Prognose am Markt gut an. Die Papiere des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers legten am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um 2,5 Prozent auf 116,60 Euro zu. Ihre Kurserholung seit Mitte Juli dürften sie damit fortsetzen.

Krones stemmte sich im zweiten Quartal erfolgreich gegen ein zunehmend schwieriges Wirtschaftsumfeld. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust, teilte das MDax-Unternehmen mit und bestätigte deshalb die Ziele für das Gesamtjahr.

Analyst Stefan Augustin von Warburg Research hob nach den Zahlen sein Kursziel für Krones von 188 auf 191 Euro an. Damit signalisiert er für die Papiere, die in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 16 Prozent zu den schwächsten Werten im MDax zählen, weiter viel Spielraum nach oben./ajx/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Krones
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Chipsektor folgt
ASML fallen aus Sorge vor China-Konkurrenz27. Juli · dpa-AFX
ASML fallen aus Sorge vor China-Konkurrenz
SAP, Nemetschek, Bechtle und Co.
Software-Aktien setzen Erholung zum Wochenstart fort27. Juli · dpa-AFX
Software-Aktien setzen Erholung zum Wochenstart fort
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen