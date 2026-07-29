WDH/Kreise: BMW baut 8.000 Jobs ab

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt: Kreise statt Krise)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autohersteller BMW will weltweit rund 8.000 Jobs abbauen. Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation sowie über ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis in Deutschland erfolgen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr./ruc/DP/mis