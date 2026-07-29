WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 12. August

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert) 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen 07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystencall) 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch) 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen 07:30 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall) 10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall) 12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen 13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen 18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen 22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen 22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen ITA: Prada, Halbjahreszahlen ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen PRT: EDP, Halbjahreszahlen USA: KKR & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26 07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26 08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26 09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab) 09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab) 10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab) 10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig) 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26 11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26 11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26 14:30 USA: Realeinkommen 6/26 14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26 14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet, ob die Vergabe von Gütesiegeln an Ärzte zulässig ist oder nicht. Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale. Sie will erreichen, dass die mehrmals im Jahr erscheinende Zeitschrift "FOCUS GESUNDHEIT", die einmal jährlich unter dem Titel "Ärzteliste" herausgebracht wird, keine Siegel wie "Top Mediziner" oder "Focus Empfehlung" mehr vergeben darf. 16:15 DEU: Besuch der Salzgitter AG durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Reiche besichtigt die Baustelle eines neuen Stahlwerks. Das Unternehmen investiert 2,7 Milliarden Euro in den Standort und erhält dafür eine öffentliche Förderung für den Einsatz von Wasserstoff in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen 12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen 12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Eaton, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26 10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig) DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen 09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen 22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Loews, Q2-Zahlen USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen USA: Palantir, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen 06:25 JPN: Toyota, Q1-Zahlen 06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall) 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen USA: SpaceX, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26 14:30 USA: Handelsbilanz 6/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall) 06:45 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk) 07:00 DEU: Vonovia Q2-Zahlen, Bochum 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk) 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen 07:30 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen 08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026 12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen 12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen 15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen 22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen 22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen 22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026 USA: BorgWarner, Q2-Zahlen USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26 09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 7/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Aumovio, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen (9.00 Analystencall) 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q2-Zahlen 07:00 ITA: Generali Group, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat1, Halbjahreszahlen (8.30 Pk) 07:30 DEU: SGL, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen und Strategie Update 08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 08:30 JPN: Softbank, Q1-zahlen 09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen 13:00 USA: ConocoPhillips, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Rheinmetall, Bericht zum 2. Quartal 14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q2-Zahlen 22:00 USA: American International Group, Q2-Zahlen 22:00 USA: ResMed, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/26 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/26 08:30 HUN: Industrieproduktion 6/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 6/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 6/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/26 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/26 14:30 US: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: ISM Index Dienste 7/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk Halbjahreszahlen 2026 der deutschen Luftverkehrswirtschaft Verband BDL 10:30 DEU: Pk Vorstellung Nabu-Kreuzfahrtranking 2026 Mit dem Ranking nimmt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auch in diesem Jahr die Klima- und Umweltbilanz der Kreuzfahrtbranche unter die Lupe. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (8.30 Pk) 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Außerordentliche Hauptversammlung zur Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis (online) TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 7/26 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig) 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 6/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 6/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 6/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 6/26 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/26 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 7/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 6/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 7/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 7/26 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26 08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26 08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26 08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz 07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbrauchderpreise 7/26 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26 14:15 USA: ADP Beschäftigung 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg 11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen 07:00 DEU: TKMS, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:25 DEU: Medios, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Vestas, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 12:00 POR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 7/26 14:30 USA: Realeinkommen 7/26 18:00 RUS: BIP Q2/26 (vorab) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/26 SONSTIGE TERMINE -- ---------------------------------------------------------------------------------------

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