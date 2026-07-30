Adidas enttäuscht, Meta investiert, Microsoft beschleunigt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Adidas: Wachstum ohne Gewinnschub

Die Fußball-WM sorgt für starke Nachfrage und steigende Umsätze. Trotzdem reagieren Anleger deutlich negativ. Wir schauen darauf, welche Kosten das Ergebnis belasten, warum der Ausblick nicht überzeugt und was der Wechsel im Finanzressort für den Konzern bedeutet.

Meta: Das teure KI-Versprechen

Das Werbegeschäft läuft weiterhin auf hohem Niveau, doch steigende Investitionen, Rechtskosten und ein schwacher freier Cashflow trüben das Bild. Entscheidend ist, ob Meta aus seinen enormen KI-Ausgaben künftig ausreichend Ertrag ziehen kann.

Microsoft: Azure gibt das Tempo vor

Microsoft übertrifft die Erwartungen und meldet eine überraschende Beschleunigung im Cloudgeschäft. Gleichzeitig steigen die langfristigen Verpflichtungen für Rechenzentren weiter. Wir ordnen ein, ob das Wachstum die gewaltigen Investitionen rechtfertigt.