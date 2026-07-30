Märkte heute

Adidas enttäuscht, Meta investiert, Microsoft beschleunigt

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Rheinmetall, Adidas, Samsung, SoFi, Vertiv, Robinhood, Starbucks, Qualcomm, Arm, Lam Research, Meta, Microsoft.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Adidas: Wachstum ohne Gewinnschub

Die Fußball-WM sorgt für starke Nachfrage und steigende Umsätze. Trotzdem reagieren Anleger deutlich negativ. Wir schauen darauf, welche Kosten das Ergebnis belasten, warum der Ausblick nicht überzeugt und was der Wechsel im Finanzressort für den Konzern bedeutet.

Meta: Das teure KI-Versprechen

Das Werbegeschäft läuft weiterhin auf hohem Niveau, doch steigende Investitionen, Rechtskosten und ein schwacher freier Cashflow trüben das Bild. Entscheidend ist, ob Meta aus seinen enormen KI-Ausgaben künftig ausreichend Ertrag ziehen kann.

Microsoft: Azure gibt das Tempo vor

Microsoft übertrifft die Erwartungen und meldet eine überraschende Beschleunigung im Cloudgeschäft. Gleichzeitig steigen die langfristigen Verpflichtungen für Rechenzentren weiter. Wir ordnen ein, ob das Wachstum die gewaltigen Investitionen rechtfertigt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Microsoft
adidas
Meta
Samsung
Vertiv
Lam Research
Qualcomm
SOFI Technologies
Samsung SDI
Starbucks

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