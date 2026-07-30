Adidas: Wieso der Kursrutsch berechtigt wirkt

Was bewegt die Aktie?

Adidas erzielte im Quartal einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent und lag deutlich über den Erwartungen. Das Betriebsergebnis stieg jedoch nur um fünf Prozent auf 574 Millionen Euro und verfehlte die Erwartungen.

Damit liegt der Kern des Problems offen: Adidas verkauft mehr, verdient damit aber relativ weniger. Das starke Geschäft mit Trikots und Bällen rund um die Fußballweltmeisterschaft half zwar beim Umsatz. Dieser Sondereffekt läuft aber aus, während ältere Belastungen wieder stärker sichtbar werden.

Der Großhandel bleibt schwach. Besonders in Europa zeigt sich Druck. Zusätzlich belasteten hohe Marketingausgaben von mehr als 200 Millionen Euro, höhere Frachtkosten, gestiegene Beschaffungskosten und Zölle die Marge.

Adidas ließ die Gewinnprognose für das Gesamtjahr unverändert. Das Unternehmen erwartet weiter ein Betriebsergebnis von rund 2,3 Milliarden Euro. Der Marktkonsens lag bereits bei 2,4 Milliarden Euro und hatte damit mehr eingepreist.

Charttechnik

Der Kursrutsch fügt sich in eine übergeordnete Abwärtsbewegung ein. Solange die Aktie diese Sequenz nicht bricht, bleibt der technische Druck bestehen.

Martins Einschätzung

Der Umsatz ist solide, aber der Gewinn reicht nicht. Adidas muss zeigen, dass die starke Nachfrage auch in bessere Margen mündet. Bis dahin bleibt die Aktie anfällig, und ein Kursziel von 205 Euro erscheint sehr hoch gegriffen.