Flugzeugbauer

Airbus schwach - Gewinnmitnahmen nach zuletzt guter Entwicklung

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: Bjoern Wylezich/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Trotz Lob von Analysten für das zweite Quartal sind die Aktien von Airbus am Donnerstag schwach unterwegs. Am Nachmittag verloren sie als zweitgrößter Verlierer im Dax 2,4 Prozent auf 204,75 Euro.

Airbus habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen, sagte ein Börsianer. Ein starker Bericht sei allerdings bereits erwartet worden, sodass die unveränderte Prognose wohl Gewinnmitnahmen auslösten, ergänzte er.

An den vergangenen Tagen hatten die Airbus-Aktien deutlich zugelegt. Seit Jahresanfang steht aber nur ein Plus von 3,4 Prozent zu Buche - etwas weniger als für den Dax.

Der weltgrößte Flugzeugbauer nimmt Kurs auf seine Jahresziele. War das erste Quartal noch schwach ausgefallen, legte der Konzern im zweiten Jahresviertel kräftig zu. Vorstandschef Guillaume Faury hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr mit 870 Maschinen so viele Passagierjets auszuliefern wie nie zuvor. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft soll eine Höchstmarke erreichen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)
D
DAX (Kursindex)
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungsunternehmen
Rheinmetall mit Gewinnsprung - Aber hoher Barmittelabfluss - Kurssprunggestern, 11:06 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall mit Gewinnsprung - Aber hoher Barmittelabfluss - Kurssprung
Wall Street
US-Börsen bleiben vor Fed und Tech-Zahlen unter Druckgestern, 14:10 Uhr · dpa-AFX
US-Börsen bleiben vor Fed und Tech-Zahlen unter Druck
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Wall Street
Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut27. Juli · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen