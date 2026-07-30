AKTIE IM FOKUS: Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für Aktien von Aixtron zeichnet sich am Donnerstag nach Quartalszahlen ein Erholungsversuch ab. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Anteilsscheine des Chipindustrieausrüsters im Vergleich zum Xetra-Schluss 3,4 Prozent auf 34,49 Euro.

Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Auftragseingang im zweiten Quartal. Zudem untermauere der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Geschäftsbelebung.

Nach einem rasanten, vom KI-Boom getriebenen Kursanstieg bis auf fast 63 Euro Mitte Juni ging es bis zum Vortag fast ebenso schnell bergab, und zwar um insgesamt fast 50 Prozent. Hintergrund sind Gewinnmitnahmen durch Anleger bei stark gelaufenen Aktien mit KI-Bezug. So liegt das Aixtron-Papier 2026 trotz des jüngsten Rückschlags immer noch fast 93 Prozent im Plus./mis/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aixtron

Das könnte dich auch interessieren

Chipsektor folgt
ASML fallen aus Sorge vor China-Konkurrenz27. Juli · dpa-AFX
ASML fallen aus Sorge vor China-Konkurrenz
Aktie bricht ein
SK Hynix verfehlt Erwartungengestern, 04:32 Uhr · dpa-AFX
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Aktie zieht nachbörslich an
Microsoft legt stärker zu als erwartetheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Microsoft legt stärker zu als erwartet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen