Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas schwächer - Adidas droht hoher Kursverlust

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen der US-Techschwergewichte Microsoft und Meta dürfte der Dax am Donnerstag etwas schwächer starten.

An einem weiteren heißen Tag der Berichtssaison signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,32 Prozent auf 25.380 Punkte. Etwas über 25.550 Zähler war das Kursbarometer in dieser Woche nicht hinausgekommen. Weitere Quartalszahlen könnten nun neue Impulse bringen. Im Verlauf achten Marktteilnehmer zudem auf Verbraucherpreise aus Deutschland

Die US-Notenbank Federal Reserve ließ den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal unverändert. Damit bleibt die Spanne zum fünften Mal in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent.

Geopolitisch bleibt derweil die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.

Am deutschen Markt stehen vorbörslich Adidas nach Quartalszahlen im Blick - und deutlich unter Druck, wie das Minus von 8,5 Prozent auf Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss zeigt. Der Sportartikelhersteller erhöhte zwar die Umsatzprognose, höhere Kosten bremsen aber die Ergebnisentwicklung.

Airbus gaben um 2,3 Prozent nach. Ein Händler bezeichnete das zweite Quartal als stark, jedoch habe der Flugzeugbauer die Ziele nur bestätigt.

Aixtron erholten sich etwas von ihren jüngsten Verlusten mit vorbörslich plus 3,7 Prozent. Marktteilnehmer lobten den Auftragseingang des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers. Die Papiere des Bausoftwarehersteller Nemetschek gaben nach Zahlen deutlich nach./ajx/jha/