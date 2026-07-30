AKTIEN IM FOKUS: Adidas bricht ein und zieht Puma mit - Ergebnis enttäuscht

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Aktien von Adidas droht am Donnerstag nach Quartalszahlen der tiefste Stand seit Anfang Juni. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sackte der Kurs des Sportartikelherstellers um 9 Prozent auf 165,90 Euro ab im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die Papiere des Konkurrenten Puma wurden mit minus 2,9 Prozent auf Tradegate mit nach unten gezogen.

Adidas erhöhte zwar die Umsatzprognose, höhere Kosten bremsen aber die Ergebnisentwicklung. Im Fokus stehe eine beachtliche Erhöhung der operativen Aufwendungen, welche die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, kommentierte Analyst James Grzinic von Jefferies in einer ersten Reaktion. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher etwas in den Hintergrund.

Wegen gestiegener Marketingausgaben habe Adidas beim operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC. Das Zahlenwerk bezeichnete er insgesamt als durchwachsen./ajx/zb

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