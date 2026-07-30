Wien, ⁠30. Jul (Reuters) - Die Aktionäre der irischen Bank Permanent TSB (PTSB) haben der Übernahme durch die österreichische Bawag zugestimmt. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag votierten 91 ‌Prozent für das 1,6 Milliarden Euro schwere Geschäft, wie die Bawag mitteilte. Der Verwaltungsrat der ⁠PTSB hatte ⁠die Offerte zur Annahme empfohlen. Für die Annahme war eine Mehrheit von 75 Prozent erforderlich. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal dieses Jahres oder das erste Quartal ‌2027 erwartet. Zuvor müssen noch ‌die Aufsichtsbehörden und der irische High Court zustimmen.

Mit dem Verkauf trennt sich die irische Regierung von ihrer ⁠letzten Bankbeteiligung aus der Zeit der Finanzkrise vor ‌mehr als 15 Jahren. ⁠Der Staat hält derzeit noch 57,5 Prozent an dem auf Hypotheken spezialisierten Geldhaus, das er im Zuge der Krise faktisch verstaatlicht hatte. ‌Die Regierung in ⁠Dublin hatte den Verkauf bereits ⁠im Vorfeld unterstützt. Bawag-Chef Anas Abuzaakouk dankte den PTSB-Aktionären für ihr Vertrauen. Die Bank werde sich nun voll und ganz darauf konzentrieren, ihre Pläne für das Institut und die Investitionen in Irland umzusetzen, erklärte der Manager.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)