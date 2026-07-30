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AMD statt Lebensversicherung: Die beste Entscheidung? 📈
Börse Stuttgart · Uhr
Thema: KI
Bringt der Aktienmarkt langfristig mehr als die klassische Lebensversicherung? 🚀 In dieser Anekdote diskutieren Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Finanz-Profi Torsten Tiedt über den Mut, alte Finanzprodukte aufzulösen und schon 1997 auf Chip-Riesen wie AMD zu setzen.
Zum ganzen Video ► https://youtu.be/_aXTXy1VdfA
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