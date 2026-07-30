ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aumovio auf 'Overweight' - Ziel 62 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen und einem beigelegten Rechtsstreit mit BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem insgesamt soliden Quartal des Autozulieferers. Die Einigung mit dem wichtigen Kunden BMW sei für Aumovio günstiger ausgefallen als befürchtet./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST

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