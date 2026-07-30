ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe im zweiten Quartal auch von Sondereffekten profitiert, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST
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