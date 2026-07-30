ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen fürs zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns liege 3 Prozent über der Markterwartung, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:55 / BST
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