ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Nettogewinn im ersten Halbjahr habe etwas über dem Analystenkonsens gelegen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen erwarte den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr jetzt am oberen Ende der Zielspanne./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:45 / EDT

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