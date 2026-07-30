ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Trotz der angehobenen Jahresprognose sieht Mark Fielding für diese nach den starken Resultaten noch Luft nach oben. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, deute der Ausblick darauf hin, dass das zuletzt beschleunigte Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wieder nachlasse. Außerdem impliziere er nur begrenzte Fortschritte bei der Profitabilität./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 10:26 / EDT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Schneider Electric

Das könnte dich auch interessieren

Aktie fällt
VW-Rivale Stellantis auf dem Weg der Besserung -heute, 09:08 Uhr · dpa-AFX
VW-Rivale Stellantis auf dem Weg der Besserung -
Chipsektor folgt
ASML fallen aus Sorge vor China-Konkurrenz27. Juli · dpa-AFX
ASML fallen aus Sorge vor China-Konkurrenz
Quartalsbericht veröffentlicht
Neue Air Force One trübt Boeings Weg aus der Krise - Aktie legt zu28. Juli · dpa-AFX
Neue Air Force One trübt Boeings Weg aus der Krise - Aktie legt zu
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen