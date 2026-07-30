Wien, ⁠30. Jul (Reuters) - Der österreichische Anlagenbauer Andritz hat im ersten Halbjahr dank der starken Nachfrage nach erneuerbaren Energien deutlich mehr Aufträge verbucht und den Gewinn ‌gesteigert. Der Auftragseingang sei um 25,2 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am ⁠Donnerstag ⁠mit und bestätigte seine Jahresziele. Der Auftragsbestand erreichte mit rund 12,6 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. Auch beim Umsatz legte der Konzern zu: Die Erlöse kletterten um 5,2 Prozent auf ‌gut 3,8 Milliarden Euro, während ‌sich das Konzernergebnis um knapp fünf Prozent auf 201 Millionen Euro erhöhte.

Getragen wurde das Wachstum vor ⁠allem vom Geschäftsbereich Wasserkraft, in dem sich der ‌Auftragseingang mit knapp 2,45 ⁠Milliarden Euro fast verdoppelte. Ausschlaggebend dafür sei der steigende Bedarf an Netzstabilität und erneuerbaren Energien gewesen. Auch die Sparten für die ‌Zellstoff- und Papierindustrie ⁠sowie das Metallgeschäft verzeichneten Zuwächse. ⁠Lediglich im Bereich Umwelt und Energie gingen die Bestellungen zurück. Vorstandschef Joachim Schönbeck rechnet für 2026 weiterhin mit einem Umsatz zwischen 8,0 und 8,3 Milliarden Euro sowie einer operativen Rendite (Ebita-Marge) von 8,7 bis 9,1 Prozent.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Patricia Weiß. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)