Anleger wollen WM-Euphorie von Adidas nicht teilen

- von Alexander Hübner ⁠und Linda Pasquini

München, 30. Jul (Reuters) - Die Euphorie nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika ist bei den Aktionären von Adidas abrupt verflogen. Die Anleger straften den weltweit zweitgrößten Sportartikel-Hersteller am Donnerstag ab, weil seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal und die Aussichten für das Gesamtjahr nicht ihren Erwartungen entsprachen. Die Adidas-Aktie brach um 17 Prozent ein und fiel auf weniger als 150 Euro. Das Unternehmen hatte gut 200 Millionen Euro mehr als gewöhnlich für Marketing in die Hand genommen, um den Schwung von der Fußball-WM mitzunehmen, bei der ‌Adidas 14 der 48 Nationalteams - darunter beide Finalteilnehmer - und die Schiedsrichter ausrüstete und den offiziellen Spielball stellte. Vorstandschef Björn Gulden sprach von einem "Missverständnis" der Investoren. "Ich bin sehr überrascht. Wir haben geliefert, was wir versprochen hatten. Die Marke ist nach der WM heißer als vorher."

Enttäuscht zeigten sich die Anleger vor allem darüber, ⁠dass Adidas die Umsatzerwartungen nach ⁠einem Rekordquartal nur leicht nach oben schraubte und an seiner Gewinnprognose festhielt. Der Umsatz soll in diesem Jahr währungsbereinigt um neun bis zehn Prozent zulegen; schon bisher hatte Adidas bis zu neun Prozent in Aussicht gestellt. Dabei steht nach den ersten sechs Monaten ein Plus von 14 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro zu Buche. "Ja, das mag konservativ sein, aber so machen wir es eben", sagte der Norweger. Den operativen Gewinn sieht Adidas weiterhin bei rund 2,3 (Vorjahr: 2,06) Milliarden Euro.

Dazu könnten Erstattungen von Einfuhrzöllen in die USA von 250 bis 300 Millionen Dollar kommen, die noch nicht in der Prognose enthalten seien. Das sei "wahrscheinlich, aber nicht sicher", sagte Finanzvorstand ‌Harm Ohlmeyer, der seinen Rückzug zum Jahresende ankündigte. Im zweiten Quartal habe man schon erste Zollerstattungen erhalten. ‌Nach dem ersten Halbjahr lag der Betriebsgewinn mit 1,28 Milliarden Euro elf Prozent über Vorjahr, im zweiten Quartal blieb er aber um knapp 50 Millionen hinter den Erwartungen zurück. Absolut gesehen sei das zweite Quartal ein Gutes gewesen, aber im Vergleich zu den hohen WM-Erwartungen "eben doch enttäuschend", schrieben die Analysten der Deutschen Bank.

WM SOLL LANGZEITEFFEKT BRINGEN

Gulden bezifferte den zusätzlichen Umsatz ⁠durch die WM auf 1,5 Milliarden Euro, "und wir verkaufen immer noch". Die Umsätze im Fußball-Bereich schnellten - vor allem durch Fan-Trikots - im zweiten Quartal um 74 Prozent nach ‌oben. "Mexiko sah aus wie ein Drei-Streifen-Land", sagte Gulden. Adidas habe dabei auch höhere Lagerbestände ⁠in Kauf genommen, um die Kunden jederzeit bedienen zu können. Er wolle den Schwung mitnehmen, "um die Markendynamik und qualitativ hochwertiges Umsatzwachstum über dieses Jahr hinaus zu fördern". Die Marketingausgaben sollten sich nun aber wieder normalisieren.

Dabei ist das Umfeld nicht einfach. In Europa, wo Adidas besonders stark ist, halten sich die Kunden wegen der schwachen Konjunktur zurück. Das bekommt vor allem der Einzelhandel zu spüren. "Es gibt viele Rabatte", sagte Gulden. Konkurrenten wie der ‌angeschlagene Branchenriese Nike versuchen damit die Lager zu räumen. Adidas versuche sich dem zu entziehen - ⁠etwa indem Produktneuheiten nicht über den Großhandel, sondern zuerst online verkauft ⁠würden, erläuterte der Vorstandschef. Der Umsatz von Adidas über den Großhandel stieg demzufolge nur um sieben Prozent, während das Online-Geschäft um gut ein Viertel zulegte. Vor allem bei Sportschuhen, die primär als Lifestyle getragen werden, sei zu viel Ware im Markt. Der Schuh-Umsatz kam auch bei Adidas im ersten Halbjahr kaum voran.

NEUE FINANZCHEFIN SOLL FÜR "KOSTENDISZIPLIN" SORGEN

Für die nächsten beiden Jahre bleibt Gulden optimistisch: Auch 2027 und 2028 seien Umsatzzuwächse im hohen einstelligen Prozentbereich zu erwarten. Im kommenden Jahr will Adidas eine operative Umsatzrendite von zehn Prozent erreichen, ein Jahr später seien sogar mehr als zehn Prozent drin. In den ersten sechs Monaten stagnierte die Marge bei 9,6 Prozent.

Für die Erfüllung dieser Ziele ist dann Birgit Kretschmer als neue Finanzchefin verantwortlich: Mit Harm Ohlmeyer geht der letzte Vorstand aus der Zeit vor Gulden zum Jahresende, obwohl sein Vertrag noch bis Anfang 2028 lief. Seine Nachfolgerin Kretschmer ist bisher in gleicher Funktion für die Textilkette C&A tätig. Für sie ⁠ist es eine Rückkehr - sie hat bereits 25 Jahre Adidas-Erfahrung. Gulden betonte ihr bei C&A neu erworbenes Wissen "im Bereich Kostendisziplin". Er hat sich vorgenommen, die Komplexität bei Adidas zu reduzieren und Prozesse zu optimieren.

(Bericht von Alexander HübnerMitarbeit: Linda Pasquiniredigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)