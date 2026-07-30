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APA ots news: Allianz: Österreicher:innen entgehen 6.100 Euro durch mangelndes Finanzwissen

Allianz Finanzbildungsstudie: Österreich auf Platz 2 im  
internationalen Vergleich - doch Frauen und Junge fallen 
deutlich zurück. KI macht selbstsicher, aber nicht 
kompetenter. 

Wien (APA-ots) - - Voraussetzung für den smarten Vermögensaufbau ist eine  
hohe 
Finanzbildung - doch diese bleibt nach wie vor die Ausnahme 

- In Österreich erreicht knapp ein Viertel ein hohes 
Finanzbildungsniveau 

- Frauen verfügen nur halb so häufig wie Männer über hohes 
Finanzwissen - ähnlich sieht es im Vergleich der Generation Z mit der 
Babyboomer Generation aus 

- KI-Nutzer:innen sind sich ihres Finanzwissens sicherer als Nicht- 
Nutzer:innen, verfügen aber über keine höhere Finanzkompetenz 

Jedem und jeder Österreicher:in entgehen im Schnitt rund 6.100 Euro 
an Vermögen - allein, weil das Geld auf dem Sparbuch liegt, statt 
klug investiert zu werden. Das zeigt die aktuelle 
Finanzbildungsstudie von Allianz Research, für die mehr als 8.000 
Menschen in acht Ländern [1] befragt wurden. Insgesamt ist die 
Finanzkompetenz der Bevölkerung besorgniserregend niedrig und hat 
sich seit der letzten Studie in 2023 kaum verbessert. Nur 17 % aller 
Befragten verfügen über ein hohes Finanzbildungsniveau, während 
dieses bei jeder vierten Person als "mangelhaft" eingestuft werden 
kann. Im Vereinigten Königreich liegt das Niveau am höchsten (23 %), 
gefolgt von Österreich (22 %) und Deutschland (22 %). Im Mittelfeld 
finden sich Spanien (17 %), Italien (17 %) und Polen (15 %) während 
die USA (13 %) und Frankreich (11 %) die schwächsten Ergebnisse 
verzeichnen. 

"Auch wenn Österreich im internationalen Vergleich 
verhältnismäßig gut abschneidet, ist noch viel Luft nach oben. In 
einer Zeit, in der die Menschen länger leben und private Vorsorge 
immer stärker in den Vordergrund rückt, entscheidet Finanzkompetenz 
zunehmend darüber, wer von dieser Entwicklung profitiert und wer 
nicht", sagt Sabine Stöger, Chief Financial Officer der Allianz 
Österreich 

Zwtl.: Haushalte müssen nicht unbedingt mehr sparen, sondern klüger 
investieren 

Eine einfache Simulation verdeutlicht die möglichen Kosten einer 
schlechten Kapitalanlage: Hätte man die Hälfte der Bankeinlagen eines 
durchschnittlichen Haushalts in Anleihen und Aktien umgeschichtet, 
wären die jährlichen Erträge in jedem in der Analyse berücksichtigten 
Land gestiegen. Ohne mehr zu sparen, hätte eine solche Umschichtung 
das nominale Pro-Kopf-Finanzvermögen in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten um 14 % bis 21 % erhöht. Österreich ist ein anschauliches 
Beispiel für das Ausmaß dieser Chance: Die geschätzte 
finanzbildungsbedingte Lücke im Vermögensaufbau beläuft sich nach 
Inflation auf rund 6.100 Euro, das entspricht rund 300 Euro jährlich. 

Zwtl.: Diejenigen mit den größten finanziellen Herausforderungen sind 
am schlechtesten vorbereitet 

Frauen, jüngere Befragte und weniger gebildete Menschen stehen im 
Leben vor den größten finanziellen Herausforderungen, schneiden aber 
bei der Finanzbildung am schlechtesten ab. Frauen müssen eine längere 
Pensionsdauer finanzieren und dafür privates Vermögen aufbauen, 
erreichen aber nur halb so häufig wie Männer ein hohes 
Finanzbildungsniveau (11 % gegenüber 24 %). In Österreich verfügen 
nur 14 % der Frauen versus 30 % der Männer über eine hohes 
Finanzwissen. 

"Gerade Frauen, die aufgrund höherer Lebenserwartung und häufig 
unterbrochener Erwerbsverläufe besonders auf eigenständige Vorsorge 
angewiesen sind, möchte ich ermutigen: Der Einstieg in die 
finanzielle Vorsorge ist oft die größte Hürde. Wer den ersten Schritt 
wagt, merkt schnell, dass Geldanlage kein Hexenwerk ist", so Sabine 
Stöger . "Finanzielles Wissen ist letztlich ein Stück 
Selbstbestimmung - es eröffnet Handlungsspielräume und macht 
unabhängiger." 

Auch jüngere Generationen werden künftig mehr Verantwortung für 
die private Finanzierung ihrer Pension tragen müssen, verzeichnen 
jedoch die schwächsten Ergebnisse: Nur 12 % der Generation Z 
erreichen ein hohes Niveau, verglichen mit 22 % der Babyboomer. In 
Österreich liegt dieser Unterschied bei 13 % versus 29 %. An der 
Schnittstelle beider Gruppen schneiden Frauen der Generation Z am 
schwächsten ab - nur 10 % erreichen ein hohes Niveau, während 
Babyboomer-Männer mit 29 % in der oberen Kategorie am besten 
abschneiden. In Österreich liegen diese Werte minimal höher: 11 % der 
Gen Z Frauen verfügen über hohen Finanzwissen, bei den Männern der 
Babyboomer-Generation liegt dieses bei 35 %. 

Bildung ist ein noch stärkerer Trennfaktor: Nur 5 % der Befragten 
mit Pflichtschulabschluss erreichen ein hohes Niveau, verglichen mit 
24 % derjenigen mit tertiärer Bildung. In Österreich liegen diese 
Werte immerhin überdurchschnittlich hoch, wenngleich der Unterschied 
auch hier deutlich ist: 14 % vs. 35 %. 

Zwtl.: KI vereinfacht den Zugang zu Finanzinformationen, ohne die 
Finanzkompetenz zu erhöhen 

Bereits 14 % der Befragten nennen KI als ihre wichtigste Quelle 
für Finanzberatung - in der Generation Z sind es sogar 26 % (in 
Österreich 10 % vs. 16 %). Während KI die Kosten senkt und den Zugang 
zu Finanzinformationen erleichtert, schafft sie eine neue 
Risikoquelle: KI-Nutzer:innen sind sich ihres Finanzwissens zwar 
sicherer - 43 % gegenüber 33 % insgesamt (in Österreich 35 % vs. 29 % 
) -, sie erreichen aber nicht häufiger ein hohes Niveau als Nicht- 
Nutzer. Für finanzgebildete Haushalte kann KI professionelle Beratung 
ergänzen, für weniger gut Informierte besteht die Gefahr, dass sie 
schlechte finanzielle Entscheidungen eher verstärkt als verbessert. 

"KI macht Finanzinformationen zugänglicher als je zuvor, aber sie 
kann Finanzbildung nicht ersetzen. Denn nur wer über das nötige 
Finanzwissen verfügt, kann Empfehlungen kritisch einordnen, 
Selbstüberschätzung vermeiden und fundierte, langfristige 
Finanzentscheidungen treffen", sagt Simon Krause, Ökonom bei Allianz 
Research. 

Zwtl.: Umfassender Ansatz notwendig, um die Finanzbildungslücke zu 
schließen 

Um die Finanzbildungslücke zu schließen, braucht es ein 
koordiniertes Zusammenspiel von Regierungen, Arbeitgebern und 
Finanzinstituten. Finanzbildung muss dabei über reines Wissen 
hinausgehen: Sie sollte Menschen befähigen, ihre eigenen 
Finanzkenntnisse realistisch einzuschätzen, zu erkennen, wann 
professionelle Beratung sinnvoll ist, und fundierte, langfristige 
Finanzentscheidungen zu treffen. Regierungen sollten Finanzbildung 
stärken und die Altersvorsorgeplanung greifbarer machen. Arbeitgeber 
können die finanzielle Bildung und Beratung am Arbeitsplatz ausbauen. 
Finanzinstitute sollten den Weg vom Sparen zum Investieren durch 
einfachere Produkte, hochwertige Beratung und digitale Werkzeuge 
erleichtern. 

"Finanzielle Sicherheit wird von vielen Faktoren geprägt - von 
individuellen Entscheidungen ebenso wie von den finanziellen und 
sozialen Rahmenbedingungen, in denen Menschen leben. Zwar liegt die 
Verantwortung nicht allein bei den Haushalten, jedoch wird von den 
Menschen zunehmend erwartet, mehr Verantwortung für ihre finanzielle 
Zukunft zu übernehmen. Dafür brauchen sie die richtigen Instrumente 
und das notwendige Wissen, um fundierte Entscheidungen treffen zu 
können. Mehr Eigenverantwortung muss mit mehr Finanzkompetenz 
einhergehen. Deshalb startet die Allianz mit der School for Life 
eine kostenlose digitale Lernplattform für Finanzbildung", sagt 
Ludovic Subran, Chefvolkswirt und Chief Investment Officer der 
Allianz SE. 

[1] Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, 
Vereinigtes Königreich und USA 

Die gesamte Studie finden Sie hier auf unserer Homepage: Economic 
Research | Allianz 

Die Allianz School for Life mit Inhalten zur Finanzbildung finden 
Sie hier: Allianz School For Life | Home 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Therese Sterniczky 
   Telefon: +43 676 366 83 16 
   E-Mail: t.sterniczky@eup.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

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