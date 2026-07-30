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APA ots news: Bürgermeister Ludwig freut sich auf die Zusammenarbeit mit WKW-Präsidentin Kriz-Zwittkovits

Wien (APA-ots) - Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien verbindet  
eine starke 
und erfolgreiche Partnerschaft, die den Wirtschaftsstandort 
nachhaltig stärkt. Nicht umsonst hatte Wien als einziges Bundesland 
durchgehend Wirtschaftswachstum und verzeichnet mit 945.000 
Beschäftigten einen historischen Höchststand an Beschäftigten. 

Gemeinsam wurden zukunftsweisende Initiativen in den Bereichen 
Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz, Tourismus, Handel und 
Arbeitsmarkt umgesetzt - von der Zukunftsvereinbarung für Wien über 
den Green Economy Report und das Projekt "Zero Emission Transport" 
bis hin zum Fachkräftezentrum, der gemeinsamen Finanzierung der 
Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen sowie zahlreichen 
Maßnahmen zur Stärkung von Unternehmen und Beschäftigung. 

Für die Zukunft haben die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer 
Wien noch zahlreiche Projekte vereinbart, die sie in den kommenden 
Jahren gemeinsam umsetzen werden. Darunter eine nachhaltige 
Qualifizierungsoffensive, das Projekt "Anerkannte Europäische Schule" 
oder der Neubau einer HTL mit Schwerpunkt KI und Digitalisierung. All 
das zum Wohle der Stadt Wien, der Wiener Unternehmerinnen und 
Unternehmer und den Menschen in Wien. 

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Ludwig beim scheidenden 
Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, für die 
langjährige Zusammenarbeit. 

Rückfragehinweis: 
   Mario Dujakovic 
   Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig 
   Telefon: +43 1 4000 81859 
   E-Mail: mario.dujakovic@wien.gv.at 

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