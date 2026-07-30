APA ots news: Heimische Wirtschaft stagnierte im II. Quartal 2026

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    Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO stagnierte  
die 
österreichische Wirtschaftsleistung im II. Quartal 2026. Nachdem das 
BIP in den beiden Vorquartalen um jeweils real 0,2% gegenüber der 
Vorperiode zulegen konnte, belastete der durch den Iran-Krieg 
deutlich angestiegene Erdölpreis die heimische Wirtschaft im II. 
Quartal und unterbrach die konjunkturelle Erholung. 

Ersten Berechnungen zufolge lag das BIP real im II. Quartal 2026 
in etwa auf dem Niveau des Vorquartals (+0,0%, I. Quartal +0,2%, 
saison- und kalenderbereinigt). Im Vorjahresvergleich bedeutet dies 
einen Zuwachs von +0,8% gegenüber dem II. Quartal 2025. 

Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges verlief die 
Industriekonjunktur im II. Quartal schwach. Die Wertschöpfung der 
Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E) stagnierte (-0,1%, nach + 
1,3% im I. Quartal 2026). In der Bauwirtschaft setze sich die 
rückläufige Entwicklung der Wertschöpfung weiter fort (-0,4% nach - 
0,6% im I. Quartal). 

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf 
der WIFO-Website 

In den Dienstleistungsbereichen zeigte sich ein gemischtes Bild. 
Während in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE 
2008, Abschnitte M und N) die Wertschöpfung zurück ging (-0,4%), 
wurde im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie (ÖNACE 
2008, Abschnitte G bis I) ein leichter Zuwachs verzeichnet (+0,3%). 
In den Bereichen Information und Kommunikation, Finanz- und 
Versicherungsleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (ÖNACE 2008, 
Abschnitte J bis L) verlief die Dynamik besser (+0,8%). 

Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte (einschließlich 
privater Organisationen ohne Erwerbszweck) verlief schwach (-0,1% 
gegenüber dem Vorquartal), der öffentliche Konsum stagnierte ebenso 
nahezu (-0,1%). 

Die Bruttoanlageinvestitionen verzeichneten hingegen im II. 
Quartal im Vorquartalsvergleich ein leichtes Wachstum von 0,4% (I. 
Quartal -0,0%). Vom Außenhandel kamen kaum Impulse (Exporte +0,5%, 
Importe +0,6%). 

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der 
vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO 
-Website 

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen 
Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website 

Zwtl.: Wichtige Information 

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das 
vergangene Quartal. Sie baut auf die Quartalsrechnung von Statistik 
Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von 
saison- und kalenderbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem 
Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe). 

Am 1. September 2026 werden von Statistik Austria die 
Quartalsdaten für das BIP und die Hauptaggregate für das II. Quartal 
2026 auf Basis vollständigerer Daten veröffentlicht. 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, zwischen 10 und 12 
   Uhr, an Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01 - 244, 
   sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at und 
   Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245, 
   marcus.scheiblecker@wifo.ac.at 

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