APA ots news: Stabil oder volatil? FMA erklärt die Unterschiede bei Kryptowerten

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    Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" erklärt die  
Unterschiede zwischen Stablecoins und anderen Kryptowerten und 
zeigt, worauf Verbraucher:innen achten sollten. 

Wien (APA-ots) - Kryptowerte sind für immer mehr Anleger:innen ein  
bekanntes Thema. 
Weniger bekannt ist, dass sich hinter dem Begriff sehr 
unterschiedliche Arten von Kryptowerten verbergen - mit teils 
erheblichen Unterschieden bei Funktionsweise und Risikoprofil. Die 
aktuelle Ausgabe der FMA-Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über 
Geld" erklärt die wichtigsten Unterschiede und gibt Orientierung für 
eine informierte Anlageentscheidung. 

Ein Schwerpunkt der Ausgabe liegt auf sogenannten Stablecoins. 
Anders als viele andere Kryptowerte sollen sie ihren Wert möglichst 
stabil halten, indem sie an einen Referenzwert - etwa eine Währung - 
gekoppelt sind. "Reden wir über Geld" erklärt, wie sich Stablecoins 
von anderen Kryptowerten unterscheiden, welche Risiken dennoch 
bestehen und wodurch es zu Kursschwankungen kommen kann. 

Außerdem geht es um den Begriff des "Kryptowinters" - eine 
längere Phase deutlich fallender Kurse und geringer Handelsaktivität 
- und um die Frage, warum sich Preisentwicklungen bei Kryptowerten 
grundsätzlich nur schwer vorhersagen lassen. 

Ergänzend gibt es praktische Orientierung für Verbraucher:innen 
im Umgang mit Kryptowerten. Verbraucher:innen sollten unter anderem 
prüfen, ob ein Stablecoin unter die europäische MiCAR-Verordnung 
fällt und damit reguliert ist, ob die behauptete Wertstabilität 
nachvollziehbar ist und ob sie mögliche Kursverluste finanziell 
verkraften können. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Anbieter 
garantierte Gewinne oder außergewöhnlich hohe Renditen versprechen. 

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir 
über Geld" ist außerdem auf Instagram unter @redenwiruebergeld 
vertreten. Verbraucher:innen können sich zudem darüber informieren, 
welche Stablecoins unter die europäische MiCAR-Verordnung fallen. 
Einen übersichtlichen Überblick bietet der MiCAR-Tracker der Digital 
Euro Association (DEA), der auf den von der Europäischen Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten Registerdaten 
basiert. Weitere Informationen rund um Finanzthemen finden 
Verbraucher:innen im Finanz-ABC sowie in der Unternehmensdatenbank 
der FMA. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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