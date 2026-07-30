Appell der Ostländer nach Berlin - Nachforderungen bei Rente und Pflege

Berlin, 30. Jul (Reuters) - ⁠Die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten haben sich bei einem Treffen in Leuna deutlich gegenüber der schwarz-roten Koalition in Berlin positioniert. In einer am Donnerstag verabschiedeten Erklärung pochten die Regierungschefs Michael Kretschmer aus Sachsen, Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt und Mario Voigt aus Thüringen darauf, dass die Besonderheiten in Ostdeutschland stärker in die Debatte über die Renten- und Pflegereform einbezogen werden. Der Osten sei das "Frühwarnsystem der Republik.

Auffallend war bei dem Treffen in Sachsen-Anhalt die ‌Abgrenzung von Berlin durch die drei Regierungschefs, die allesamt unter Druck der AfD in ihren Ländern stehen. Schulze muss sich zudem am 6. September einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stellen, wo die AfD laut einer neuen Umfrage von Infratest Dimap bei 41 Prozent ⁠liegt. Kretschmer und ⁠Voigt führen Minderheitsregierungen an. "Wir sind dafür da, unseren Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden und nicht, um in Berlin angenehm aufzufallen", sagte Voigt. "Ich bin nicht dafür da, die Themen Berlins in Sachsen-Anhalt umzusetzen, sondern meine Aufgabe ist es, die Interessen Sachsen-Anhalts in Berlin umzusetzen", fügte Schulze hinzu. Kretschmer mahnte, dass die Politik nicht spalten dürfe.

Schon 2025 hatten sich die ostdeutschen CDU-Politiker über junge, westdeutsche Unions-Bundestagsabgeordnete empört, die die Absenkung der sogenannten Rentenhaltelinie gefordert hatten. In Ostdeutschland sei die gesetzliche Rente meist die einzige Altersabsicherung, weil es an vererbtem Vermögen, ‌Betriebsrenten und wegen der niedrigeren Gehälter an Ersparnissen mangele, wurde damals wie auch ‌am Donnerstag betont. Jetzt forderte das Trio, dass die Bundesregierung bei der Rentenreform im Herbst bei Änderungen an der abschlagsfreien Rente vorsichtig sein müsse.

"Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren hat in unseren Ländern besonderes Gewicht, weil verhältnismäßig viele Menschen diese Anzahl an Beitragsjahren tatsächlich erreichen", heißt es in dem ⁠Papier. Die drei Ministerpräsidenten fordern keinen Verzicht auf die Abschaffung der sogenannten "Rente mit 63", aber sie fordern Übergangsregeln. "Für die rentennahen Jahrgänge braucht ‌es deshalb langen Vertrauensschutz und eine Härtefallregelung, die körperlich belastende Berufe und ⁠sehr lange Beitragszeiten anerkennt." Die Lebensleistung der Menschen müsse geachtet werden.

Die Frühstartrente, mit der für Kinder Rentenansprüche angespart werden sollen, müsse schnell kommen, weil die Einkommen und das Vermögen im Osten geringer seien, hieß es weiter. Der Aufbau einer kapitalgedeckten Komponente wiederum dürfe nicht die Bezüge aus der gesetzlichen Rente schwächen.

Bei der Pflege gebe es eine Sonderproblematik, weil im ‌Osten wegen der durchschnittlich vergleichsweise alten Bevölkerung hohe Pflegequoten auf niedrige Alterseinkommen ⁠träfen. Die Eigenanteile für die stationäre Pflege dürften deshalb ⁠nicht zu hoch sein. Versicherungsfremde Leistungen müssten aus Steuermitteln statt über die Pflegeversicherung finanziert und die Kosten nicht einfach auf Länder und Kommunen verlagert werden. Die gerade in ländlichen Gebieten im Osten sehr wichtige häusliche Pflege müsse gestärkt werden, fordert das Trio.

"Beide Vorhaben werden sich auf das Leben der Menschen in unseren Ländern in besonderem Maße auswirken", betonen die drei Ministerpräsidenten. Es müsse beachtet werden, dass kein anderer Teil dieses Landes in so kurzer Zeit einen so tiefen wirtschaftlichen Umbau bewältigt habe. "Wenn die mitteldeutschen Länder zusammenhalten, eine gemeinsame Stimme haben, geht gegen uns nichts", sagte Kretschmer.

Schulze und Kretschmer unterstrichen in Anspielung auf die AfD und deren strikte Migrationspolitik bei dem abschließenden Besuch im Chemiekomplex Leuna, dass Zuwanderung aus dem Ausland und Offenheit nötig seien. Der Standort könne ohne ⁠Arbeitskräfte aus der gesamten Welt nicht überleben, warnte Schulze. Kretschmer sagte, es sei eine Illusion, den Arbeitskräftebedarf durch eine höhere Geburtenrate decken zu können.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)