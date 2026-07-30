Aumovio legt Bremsen-Streit mit BMW bei und zahlt 350 Millionen

Frankfurt, ⁠30. Jul (Reuters) - Der Autozulieferer Aumovio legt durch die Zahlung einer dreistelligen Millionensumme einen Rechtsstreit mit BMW bei. Aumovio zahle einen Vergleichsbetrag von 350 ‌Millionen Euro an BMW, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zurückgestellt waren dafür 56 Millionen ⁠Euro. ⁠Aumovio und BMW seien übereingekommen, ihre Technologiepartnerschaft auszuweiten und langfristig zusammenzuarbeiten. Bei dem Streit, an dem auch die frühere Aumovio-Obergesellschaft Continental beteiligt war, ging es den Angaben zufolge ‌um einen Gewährleistungsfall im Zusammenhang ‌mit einem integrierten Bremssystem.

Der Vergleich werde das Ergebnis des zweiten Quartals belasten, so Aumovio. Der Quartalsumsatz ⁠werde nun auf 4,244 Milliarden Euro beziffert, das ‌bereinigte Ebit auf ⁠50 Millionen Euro. Ohne die Auswirkungen des Vergleichs hätte der bereinigte Umsatz 4,307 Milliarden Euro und das bereinigte Ebit 152 ‌Millionen Euro betragen.

Für ⁠das Gesamtjahr 2026 erwarte die ⁠Gesellschaft nun nur noch eine bereinigte Ebit-Marge von 3,0 bis 4,0 Prozent anstelle der bislang erwarteten 3,5 bis 5,0 Prozent. Beim bereinigten Umsatz werden 17,0 bis 17,5 Milliarden Euro erwartet statt bisher 17,0 bis 18,5 Milliarden Euro.

(Bericht von Olaf BrennerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)