Axel Springer: Eck-Schmidt übernimmt Chefposten der "Bild"-Gruppe

Berlin, ⁠30. Jul (Reuters) - Bei Axel Springer wird Christoph Eck-Schmidt neuer Chef der "Bild"-Gruppe. Der Manager übernimmt den Posten zum 1. August und wird Nachfolger ‌von Carolin Hulshoff Pol, die konzernintern auf den Chefposten der Telegraph Media Group wechselt, ⁠wie ⁠der Berliner Verlag am Donnerstag mitteilte. Eck-Schmidt übernimmt damit die strategische und operative Gesamtverantwortung für Deutschlands größte Medienmarke. Sein Fokus liege darauf, digitale Produkte und Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln ‌und die "Marktführerschaft von Bild im ‌Werbemarkt" zu stärken.

Eck-Schmidt ist derzeit Vertriebs- und Marketingchef von Axel Springer sowie Chef der Digital-Tochter Bonial. Diese Positionen gibt ⁠er den Angaben zufolge nun ab. Er ‌habe in verschiedenen Führungsfunktionen ⁠den digitalen Wandel, die Vermarktung und Weiterentwicklung der Marken des Unternehmens vorantrieben.

Hulshoff Pol war seit November 2024 Chefin von "Bild". ‌Sie geht nach ⁠Großbritannien, um sich dort ⁠um den jüngsten Springer-Zukauf zu kümmern - die traditionsreiche, rund 170 Jahre alte Zeitung "Telegraph". Der Herausgeber von "Bild", "Welt" und "Politico" hatte jüngst die Übernahme für 575 Millionen Pfund (rund 670 Millionen Euro) in bar abgeschlossen.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)