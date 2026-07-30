BA-Index: Immer mehr Branchen verzeichnen leichtes Stellenplus

Berlin, ⁠30. Jul (Reuters) - Trotz einer insgesamt schwachen Nachfrage nach Arbeitskräften verzeichnen immer mehr Branchen in Deutschland ein leichtes Stellenplus. Das ‌geht aus dem monatlichen Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor. Das Barometer blieb ⁠im ⁠Juli unverändert zum Vormonat bei 103 Punkten, lag damit aber vier Zähler über dem Wert des Vorjahres, wie die BA am Donnerstag mitteilte. Getragen ‌werde das Plus im ‌Jahresvergleich vor allem von offenen Stellen im öffentlichen Bereich, in der Finanz- und ⁠Versicherungsbranche sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft. ‌Auch am Bau, ⁠im Gesundheitswesen und im verarbeitenden Gewerbe würden mehr Mitarbeiter gesucht als vor einem Jahr.

Spürbare Rückgänge gab es ‌dagegen laut BA ⁠in der IT-Branche und ⁠im Gastgewerbe. Insgesamt bewege sich der Index seit über einem Jahr seitwärts rund um den Referenzwert von 100 Punkten aus dem Jahr 2015.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)