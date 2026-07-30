Bahn fährt zurück in Gewinnzone - Minister und Gewerkschaft kritisch

Berlin, 30. Jul (Reuters) - Die ⁠Deutsche Bahn hat dank Kostensenkungen und höherer Nachfrage im ersten Halbjahr erstmals seit 2019 wieder Gewinn gemacht. Die Bahn profitierte dabei auch von den hohen Benzinpreisen infolge des Iran-Kriegs, die Berufspendler von den Straßen auf die Schiene lockten. Das Konzernergebnis nach Steuern im Kerngeschäft verbesserte sich um über 900 Millionen Euro auf plus 147 Millionen Euro, wie das Staatsunternehmen am Donnerstag mitteilte. "Zum ersten Mal seit sieben Jahren schreibt unser Eisenbahngeschäft unterm Strich wieder schwarze Zahlen", sagte die seit Oktober amtierende Bahnchefin Evelyn Palla. "Aber ich bin erst zufrieden, wenn ‌auch die Qualität im täglichen Eisenbahnverkehr überzeugt", betonte die Managerin. Auch wenn bei der Sanierung der Schiene nichts schnell gehe, "liefern wir jetzt Schritt für Schritt, was wir versprochen haben".

Für das Gesamtjahr hielt sie an der Prognose fest, dass sich das operative Ergebnis auf rund 600 (2025: 297) Millionen Euro verdoppeln und der Umsatz ⁠auf etwa 28 (2025: 27) ⁠Milliarden Euro steigen soll. Von Januar bis Juni lagen die Erlöse bei 13,6 Milliarden Euro und damit 1,8 Prozent über dem Niveau vor Jahresfrist. Hauptgrund für die Fortschritte ist laut Bahn eine bessere operative Entwicklung der Sparten. "Darin enthalten sind auch erste Kostensenkungen sowie Personalabbau in der Konzernleitung und bei den internen Dienstleistern." Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg um 654 Millionen Euro auf plus 415 Millionen Euro.

BILGER WILL KORRIDORSANIERUNGEN UNTER DIE LUPE NEHMEN

Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sprach von erfreulichen Zahlen. "Es gibt zu viele negative Erlebnisse, wenn man mit der Bahn unterwegs ist", räumte der CDU-Politiker im ARD-Morgenmagazin ein. Aber es gebe auch viel Positives. Man werde die Probleme nach und ‌nach lösen. Bilger sagte, er wolle noch im Tagesverlauf Palla treffen und mit den Chefs der ‌Bahngewerkschaften EVG und GDL telefonieren.

Kritisch äußerte sich Bilger zum Konzept der sogenannten Korridorsanierungen, bei denen die Bahn Strecken meist für Monate ganz sperrt, aber möglichst komplett saniert. "Stand jetzt muss ich feststellen, dass die Korridorsanierungen nicht das Ergebnis gebracht haben, das man sich erhofft hat", sagte der Minister dem Sender ntv. Hier müsse man sich die Auswirkungen auf das gesamte Netz "sehr genau ⁠anschauen" und die Lage neu bewerten.

Die Lokführer-Gewerkschaft GDL sprach von einem ernüchternden Ergebnis. Die schwarzen Zahlen "dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die betriebliche Realität weiter von erheblichen Qualitätsproblemen geprägt ‌ist". Die Bahn profitiere von mehr Nachfrage, milliardenschweren Investitionen des Bundes und einschneidenden Sparmaßnahmen. "Gleichzeitig wurde ⁠Tafelsilber veräußert und Personal in erheblichem Umfang abgebaut", betonte GDL-Chef Mario Reiß.

REKORDINVESTITIONEN INS SCHIENENNETZ - SCHULDENBERG STEIGT

Rund 960 Millionen Reisende fuhren im ersten Halbjahr mit den Zügen der DB, 17 Millionen mehr als im Vorjahr. Seit April haben die Ticketverkäufe im Fernverkehr zugelegt. Mit Angeboten für Familien, junge Leute und Kurzentschlossene kurbelte der Konzern seit Mai die Nachfrage an. Bereits 600.000 Fahrgäste haben demnach das Last-Minute-Angebot genutzt.

Im Fokus stand die Sanierung des Schienennetzes mit ‌vielen Baustellen. "Noch nie haben Bund und Bahn in einem Halbjahr so viel Geld in die ⁠Schieneninfrastruktur investiert", betonte Palla. Von den für 2026 rund 28.000 geplanten ⁠Baustellen seien zum Halbjahr etwa 14.000 fertig. Mehr als 20 Milliarden Euro sollen dieses Jahr investiert werden. Durch die Ausgaben stieg der Schuldenberg des Konzerns zu Ende Juni um rund eine Milliarde Euro auf 21,6 Milliarden Euro.

Unter den Baustellen leidet die Pünktlichkeit. Im Fernverkehr waren es nur 59 Prozent der Züge, die weniger als sechs Minuten zu spät kamen - was bei der Bahn noch als pünktlich gilt. Im Gesamtjahr 2025 waren es hier 60,1 Prozent. Im Regionalverkehr lag die Pünktlichkeit zwischen Januar und Juni mit 88,2 Prozent deutlich höher.

Der Fernverkehr kam - trotz geringerer Verkehrsleistung wegen der Baustellen - operativ auf 148 Millionen Euro Gewinn, nach zuvor 59 Millionen Euro Verlust. Im Regionalverkehr fiel der Gewinn der DB Regio um fast 14 Prozent auf 89 Millionen Euro.

Sorgenkind bleibt die Güterverkehrssparte DB Cargo. Wegen schwacher Nachfrage der Stahl-, Chemie- und Autoindustrie sanken Umsatz und Transportleistung. Das operative Ergebnis verbesserte sich zum ersten Halbjahr 2025 um rund 95 Millionen Euro. "Mit einem Minus von einer ⁠Million Euro ist die schwarze Null zum Greifen nahe." DB Cargo muss dieses Jahr die Wende schaffen und profitabel werden, sonst droht die EU mit Zerschlagung. In Deutschland sollen 6200 der 14.000 Stellen bis 2030 wegfallen.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)