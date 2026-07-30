Bitcoin im Wartemodus? Clarity Act, MiCA & Krypto-Steuern im Fokus

Im neuen BISON Monatsrückblick für Junli 2026 sprechen Mirco von Bitcoin2Go und Richard “Richy” Dittrich von der Gruppe Börse Stuttgart über einen Markt, der trotz geopolitischer Unsicherheit, hoher Bewertungen und regulatorischer Veränderungen erstaunlich widerstandsfähig bleibt.



Das Wichtigste auf einen Blick:



Fed & Zinsentscheidungen:

Die Märkte warten gespannt auf die nächste Entscheidung der US-Notenbank. Im Fokus stehen Inflation, Arbeitsmarktdaten und die Frage, ob bereits in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen folgen oder der Markt zunächst weiter auf stabile Zinsen setzen kann.



Clarity Act in den USA:

Der Clarity Act soll für mehr regulatorische Klarheit im Kryptomarkt sorgen. Obwohl Fortschritte erzielt wurden, verzögert sich die Entscheidung im US-Senat. Welche Auswirkungen das auf den Kryptomarkt haben könnte und warum das Gesetz als wichtiger Baustein für die Branche gilt, erfahrt ihr im Video.



MiCA & Kryptobörsen in Europa:

Die neuen europäischen MiCA-Regeln verändern den Kryptomarkt. Während sich einige Anbieter zurückziehen oder ihr Angebot anpassen, setzen regulierte Börsen auf mehr Transparenz und neue Produkte. Auch BISON erweitert sein Angebot um neue Listings und einen MiCA-konformen Euro-Stablecoin.



Krypto-Steuern in Deutschland:

Bleibt die einjährige Haltefr ist bestehen oder kommen neue Steuerregeln? Die Diskussion um mögliche Änderungen nimmt Fahrt auf. Mirco und Richy ordnen den aktuellen Stand ein und sprechen darüber, welche Szenarien derzeit realistisch erscheinen und warum Anleger jetzt keine vorschnellen Entscheidungen treffen sollten.



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Tech-Krise & Bitcoin-Stärke:

Der KI-Hype bekommt Risse: China drängt mit Open-Source-LLMs auf den Markt und gigantische Tech-IPOs wie SpaceX sind nach dem Start massiv eingebrochen. Überraschend: Bitcoin kann sich trotz dieses stotternden Technologie-Umfelds erstaunlich robust über der 60.000-Dollar-Marke halten.



Marktausblick:

Zum Abschluss werfen Mirco und Richy einen Blick auf die aktuelle Marktstimmung. Trotz eines herausfordernden Umfelds zeigen sich Bitcoin und die Blockchain-Technologie widerstandsfähig. Gleichzeitig diskutieren sie, welche Entwicklungen den Markt in den kommenden Monaten entscheidend beeinflussen könnten.





Das und noch viel mehr im BISON Monatsrückblick. Viel Spaß!







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🕐 Das Video wurde am 30.07.2026 um 14:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.