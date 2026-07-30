30. Jul (Reuters) - ⁠Ein starkes Geschäft mit dem Blutverdünner Eliquis und neuen Medikamenten stimmt Bristol Myers Squibb für das laufende Jahr optimistischer. Nach einem unerwartet guten zweiten Quartal hob der US-Pharmakonzern am Donnerstag seine Ziele an. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Jahresviertel um ‌sechs Prozent auf 12,97 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,04 Dollar deutlich über den von Analysten erwarteten 1,59 Dollar. Für ⁠2026 rechnet das ⁠Unternehmen nun mit Erlösen zwischen 49 und 50 Milliarden Dollar statt der bisherigen 46 bis 47,5 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 6,75 bis 7,00 Dollar steigen. Zuvor waren 6,05 bis 6,35 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt worden.

Die Papiere von Bristol-Myers stiegen im vorbörslichen Handel an ‌der Wall Street um bis zu 2,5 Prozent.

Maßgeblich ‌zum Wachstum im zweiten Quartal trug der gemeinsam mit Pfizer vertriebene Kassenschlager Eliquis bei. Dessen Umsatz kletterte um 22 Prozent auf 4,48 Milliarden Dollar. Für das Medikament hob ⁠der Konzern die Jahreswachstumsprognose auf 20 bis 25 Prozent an. Auch neuere Arzneien ‌wie das Herzmedikament Camzyos, das Krebsmittel ⁠Breyanzi und das Anämie-Präparat Reblozyl übertrafen die Schätzungen. Vertriebschef Adam Lenkowsky zufolge wuchs das Portfolio an neuen Medikamenten im zweiten Quartal um 15 Prozent. Neun Produkte verzeichneten demnach zweistellige Zuwachsraten.

Mit den neuen Arzneien gleicht ‌der Konzern Einbußen bei älteren Mitteln aus, ⁠die Konkurrenz durch Generika bekommen. So ⁠brach der Umsatz mit dem einstigen Blutkrebs-Verkaufsschlager Revlimid wegen Nachahmerprodukten um 49 Prozent auf 425 Millionen Dollar ein. Bei der Krebsimmuntherapie Opdivo gingen die Erlöse um drei Prozent auf 2,49 Milliarden Dollar zurück. Bristol-Myers setzt hier verstärkt auf die Umstellung der Patienten auf eine neue, unter die Haut zu spritzende Version. Diese Variante namens Opdivo Qvantig spülte im abgelaufenen Quartal 261 Millionen Dollar in die Kassen und übertraf damit die Erwartungen.

(Bericht von Michael ⁠Erman, bearbeitet von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)