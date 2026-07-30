Bundeskartellamt nimmt im Streit mit Celonis SAP nicht ins Visier

Düsseldorf, ⁠30. Jul (Reuters) - Das Bundeskartellamt geht nicht gegen den Softwareriesen SAP vor, dem unter anderem der Konkurrent Celonis Behinderung von Wettbewerbern vorgeworfen hatte. Die ‌Vorwürfe hätten sich nach Vorermittlungen der Behörde nicht erhärtet, teilten die Bonner Wettbewerbshüter am Donnerstag ⁠mit. Das ⁠Amt werde deshalb "derzeit kein Missbrauchsverfahren einleiten". "Unternehmen müssen ihre eigenen Daten grundsätzlich auch in Anwendungen anderer Anbieter nutzen können", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. "Gerade bei großen Softwareplattformen ist ein diskriminierungsfreier ‌Datenzugang für funktionierenden Wettbewerb von ‌erheblicher Bedeutung", betonte er. Die Untersuchungen des Kartellamts hätten aber keine Hinweise auf Behinderungen von Wettbewerbern ⁠ergeben.

Celonis aus München bietet eine Software an, die ‌betriebliche Prozesse analysiert und ⁠dabei auf Daten im Computersystem des Kunden zurückgreift. Mit SAP liegt das Unternehmen seit Längerem im Clinch. Denn in den ‌SAP-Systemen entstehen große Datenmengen ⁠von Kunden. Viele Unternehmen möchten ⁠diese auch in Anwendungen anderer Softwareanbieter nutzen, beispielsweise zur Analyse und Optimierung von Geschäftsabläufen. Das Kartellamt hatte untersucht, ob SAP Wettbewerbern den Zugang zu diesen Daten technisch oder kommerziell erschwert und dadurch eigene Lösungen bevorzugt.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)