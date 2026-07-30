Bundesländer-Daten signalisieren steigende Inflation im Juli

Berlin, 30. ⁠Jul (Reuters) - Die Inflation in Deutschland ist im Juli wegen steigender Ölpreise und nach Ablauf des Tankrabatts voraussichtlich gestiegen. Darauf deuten am Donnerstag erste Daten aus den Bundesländern zu den Verbraucherpreisen hin. In Bayern stieg die Teuerungsrate von 2,5 Prozent im Juni ‌auf 2,8 Prozent, in Nordrhein-Westfalen von 2,1 auf 2,7 Prozent und in Baden-Württemberg von 2,1 auf 2,5 Prozent. Auch in Sachsen ging es bergauf - ⁠von 2,3 auf ⁠2,8 Prozent. Das Statistische Bundesamt will ab 14.00 Uhr (MESZ) eine Schätzung zur bundesweiten Entwicklung abgeben. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen bislang mit einem spürbaren Anstieg der Inflationsrate auf 2,7 Prozent, nach 2,3 Prozent im Juni.

Der Ende Februar begonnene Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist - nach ‌ersten Entspannungssignalen - zuletzt wieder aufgeflammt und hat die ‌Energiepreise in die Höhe getrieben. Zudem ist der für Mai und Juni befristete Tankrabatt, der Benzin und Diesel für Verbraucher wie Firmen günstiger gemacht hat, Anfang Juli ausgelaufen. ⁠In Bayern waren Kraftstoffe im Juli gut 21 Prozent teurer als vor einem ‌Jahr und leichtes Heizöl kostete sogar 26,4 ⁠Prozent mehr. Für Pauschalreisen mussten Touristen einen Preisaufschlag von 5,6 Prozent zum Vorjahr wegstecken. In Sachsen war Tanken um fast 22 Prozent teurer, während Flugtickets 6,3 Prozent mehr kosteten. Nahrungsmittelpreise hingegen sanken in Baden-Württemberg und ‌Nordrhein-Westfalen jeweils leicht um 0,2 Prozent ⁠binnen Jahresfrist.

Weniger Unternehmen in Deutschland wollen ⁠in den kommenden Monaten ihre Preise anheben. Das Barometer für ihre Preiserwartungen sank im Juli auf 21,6 Punkte, von 26,1 Zählern im Juni, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage mitteilte. "Die künftige Preisentwicklung wird jedoch stark vom weiteren Verlauf des Konflikts im Nahen Osten und den davon abhängigen Energiepreisen beeinflusst", sagte Ifo-Forscherin Tiphaine Wibault.

Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte sanken die Preiserwartungen in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Besonders bei den energieintensiven Unternehmen ging der Indikator deutlich ⁠zurück. Dienstleister und Handelsunternehmen reduzierten ihre Preiserwartungen ebenso wie die Industrie.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)