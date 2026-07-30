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Capgemini: Agentic AI im Fokus – Warum der IT-Konzern seine Jahresziele neu definiert

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
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Capgemini: Agentic AI im Fokus – Warum der IT-Konzern seine Jahresziele neu definiert


Erstens verzeichnet der Konzern ein solides Umsatzwachstum, das maßgeblich durch die Integration jüngster Zukäufe sowie eine anziehende Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) gestützt wird. Zweitens belasten notwendige Restrukturierungskosten und ein verändertes steuerliches Umfeld den Nettogewinn auf kurze Sicht spürbar. Drittens blickt das Management dank voller Auftragsbücher in Kernsektoren optimistisch in die zweite Jahreshälfte und signalisiert Investoren durch eine angehobene Umsatzprognose weiteres Vertrauen in das eigene Geschäftsmodell.

Umsatzdynamik und anorganisches Wachstum

Der am 30. Juli 2026 vorgelegte Halbjahresbericht von Capgemini zeigt eine robuste Umsatzentwicklung in einem anspruchsvollen makroökonomischen Umfeld. Mit einem gemeldeten Umsatz von 12,08 Milliarden Euro für die ersten sechs Monate des Jahres verzeichnete der französische IT-Dienstleister einen Anstieg von 8,8 Prozent im Jahresvergleich, was währungsbereinigt einem Wachstum von 11,3 Prozent entspricht. Diese Entwicklung basiert nicht ausschließlich auf organischem Geschäft, sondern ist stark von anorganischen Effekten geprägt. Insbesondere die im vierten Quartal 2025 abgeschlossenen Akquisitionen von WNS und Cloud4C tragen maßgeblich zu den aktuellen Erlösen bei. Die Integration von WNS führte zur Etablierung des neuen Geschäftsbereichs „Intelligent Business Operations“, welcher laut Unternehmensangaben bereits signifikante kommerzielle Zugkraft entwickelt. Dass die Nachfrage auf Kundenseite intakt bleibt, belegt der Auftragseingang im zweiten Quartal, der auf 6,55 Milliarden Euro anstieg und zu einer positiven Book-to-Bill-Ratio von 1,07 führte.



Endlos Turbo Long 67,8773 open end: Basiswert Capgemini

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Quelle: DZ BANK: Geld 30.07. 13:19:15, Brief 30.07. 13:19:15
3,61 EUR 3,64 EUR -3,48% Basiswertkurs: 107,10 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Paris , 29.07.
Basispreis 67,8773 EUR Knock-Out-Barriere 67,8773 EUR
Hebel 2,87x Abstand zum Basispreis in % 36,62%
Abstand zum Knock-Out in % 36,62% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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