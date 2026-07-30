China-Krise lässt BMW-Gewinn einbrechen

Berlin, ⁠30. Jul (Reuters) - Die Krise auf dem chinesischen Automarkt reißt Löcher in die Bilanz des Autobauers BMW. Im abgelaufenen Quartal brach der Gewinn ‌der Münchner nach Angaben vom Donnerstag unter dem Strich um 34,9 Prozent auf 1,2 ⁠Milliarden ⁠Euro ein. Der Umsatz schrumpfte zugleich um 7,9 Prozent auf knapp 31,3 Milliarden Euro. Die für BMW wichtige Gewinnmarge im Autogeschäft sank auf 2,3 Prozent. Der Umsatzrückgang ‌fiel damit stärker aus, ‌als vom Unternehmen befragte Analysten vorhergesagt hatten. "Der Wettbewerb hat sich im globalen Automobilmarkt spürbar verschärft", ⁠sagte Finanzchef Walter Mertl. Entsprechend verstärke BMW ‌seinen Sparkurs. Am Mittwoch ⁠hatte BMW angekündigt, Tausende Stellen in Deutschland zu streichen.

An seiner erst im Juni gesenkten Prognose hält BMW fest. Statt ‌eines moderaten Dämpfers ⁠sagen die Münchner für ⁠das Gesamtjahr einen Rückgang des Vorsteuergewinns um mehr als 15 Prozent voraus. Die für das Unternehmen wichtige Gewinnmarge im Autogeschäft soll bei gerade einmal einem bis drei Prozent liegen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)