Chinesischer Investor CPE übernimmt Outdoor-Marke Mammut

Zürich, ⁠30. Jul (Reuters) - Der Schweizer Sportbekleidungsspezialist Mammut Sports Group wird an den chinesischen Investor CPE verkauft. Mammut solle nun besonders in Asien weiter wachsen, teilten die ‌Unternehmen am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Finanzielle Details der Transaktion wurden jedoch nicht ⁠offengelegt. In ⁠der Vergangenheit sei ein Preis von rund 600 Millionen Euro im Gespräch gewesen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Die Marke, die 1862 gegründet wurde und sich primär an ‌Bergsportbegeisterte richtet, ist seit fünf ‌Jahren Teil des Investors Jacobs, der auch Hauptaktionär des Schokoladenherstellers Barry Callebaut ist. Seit dem Kauf 2021 ⁠hätten sich die EBITDA-Margen mehr als verdoppelt, so ‌Jacobs.

CPE sei der ideale ⁠Partner, um die internationale Expansion voranzutreiben, sagte Philippe Jacobs, Co-Vorsitzender und Gründer von Jacobs Capital. Trotz des Eigentümerwechsels sollen der Hauptsitz ‌sowie die Kernbereiche Design ⁠und Entwicklung in den ⁠Schweizer Orten Seon und Lenzburg bleiben. Der neue Eigentümer will auch weiter mit dem bestehenden Management-Team um Firmenchef Heiko Schäfer zusammenarbeiten. Der Abschluss der Übernahme wird in den kommenden Monaten erwartet.

(Bericht von John Revill, Marleen Käsebier, und Oliver Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)